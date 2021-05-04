شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسلسلات فى دراما رمضان الحالى ترفع شعار "كل اللى اسمهم نادين خاينين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل المنافسة الشرسة بين المسلسلات في سباق دراما رمضان الحالى، سلط عدد من المسلسلات ضمن أحداثها الضوء على الخيانة الزوجية والصديقة الخائنة والصدفة التى جمعت بين 3 مسلسلات "اللى مالوش كبير"و"حرب أهلية" و"ضد الكسر"، أن كل الخائنات أسمائهن "نادين".

الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة تقدم شخصية " نادين"فى مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة الكبيرة يسرا، حيث تقدم شخصية نادين الزوجة الخائنة وزوجة الأب الخبيثة، وتخون زوجها مع صديقه.



شخصية نادين فى حرب أهلية



شخصية نادين فى حرب أهلية

أما في مسلسل " ضد الكسر"، قدمت الفنانة لقاء الخميسى، شخصية نادين التي تحب زوج صديقتها "نيللى كريم" وتتمنى الزواج منه وتحاول أن توقع بينهما.



شخصية نادين فى ضد الكسر



شخصية نادين فى ضد الكسر

وفى مسلسل " اللى مالوش كبير" تجسد الفنانة دنيا عبد العزيز شخصية نادين الصديقة المقربة لغزل " ياسمين عبد العزيز" وتتزوج زوجها عرفيا وتدخل أيضا في علاقة مع شقيق غزل.



شخصية نادين فى اللى مالوش كبير

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

ومسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أما مسلسل "ضد الكسر"، بطولة نيللى كريم، محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وتارا عماد وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.