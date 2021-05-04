الفنان السوري جمال سليمان يتحدث عن أزمة مسلسل “الطاووس”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 08:17 مساءً - منذ ساعتين

تحدث الفنان السوري جمال سليمان، عن أزمة التحقيق مع صنّاع مسلسل “الطاووس”، الذي أثار ضجة وجدلاً واسعاً في مصر خلال الأيام الماضية.

الفنان “جمال سليمان” قال” إن “العمل لا علاقة له بقضية فندق فيرمونت، لكن ما حدث هو أن أحد الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ربط بين الاثنين قبل عرض المسلسل، وانتشرت الفكرة بسببه”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد قرر حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل “الطاووس”، الذي يؤدي بطولته الفنان السوري جمال سليمان، مؤكداً أن “المسلسل حصل على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها”.

إلى جانب ذلك، ذكر “جمال سليمان”في لقاء مع برنامج “القاهرة اليوم” عبر قناة “ألفا”، أن “خلافاً حدث مع أحد المخرجين الذي وجد صعوبة في التعامل معه”. موضحاً أن “المخرج طلب منه في أحد المشاهد أن يقف ثم يستأنف السير، وهو ما دفعه للسؤال عن سبب وقوف الشخصية، ليحدد الدافع وراء ذلك، لكن المخرج كان يجد صعوبة في تفسير رؤيته، وهو ما جعل العمل معه صعبا”.

وتدور أحداث مسلسل “الطاووس” حول قصة فتاة مصرية تدعى “أمنية”، ذهبت للعمل في إحدى القرى السياحية للإنفاق على عائلتها، لكنها تعرضت لهتك عرضها من قبل 3 أشخاص، وهو ما جعل البعض يربط بين أحداث المسلسل وقضية “الفيرمونت” الشهيرة، رغم نفي صنّاعه لأي تشابه.

يذكر أن المعارضين للمسلسل، يرونه لا يتناسب مع شهر رمضان، ويخالف أعراف المجتمع المصري، فيما أبدى آخرون إعجابهم بالمسلسل ووصفوه بـ”العمل الجاد نظرا لأنه يعالج قضايا اجتماعية لا يطالها النقد”، حسبما ورد على منصات التواصل الاجتماعي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان السوري “جمال سليمان”، الذي يؤدي دور المحامي، والفنانة “سميحة أيوب”، التي تجسد دور “ماتيلدا” السيدة القبطية، التي تساند البطلة في محنتها.