فن ومشاهير

بعد صورته مع أنبوب الأكسجين.. باسم ياخور يكشف عن حالته

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طمأن الممثل السوري باسم ياخور متابعيه، على صحته بعد انتشار صورة له وهو مصاب بفيروس المستجد.

ونشر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة كتب فيها: “أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام شكراً من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم”.

وكان الفنان الشهير، أثار ضجة قبل أيام بعد نشره صورة عبر خاصية “قصص فيسبوك”. وظهر ياخور وهو يضع الأكسجين وبجانبه الأسطوانة، وحمل بيده ورقة كتب عليها كلمة “شكرا” فيما بدت عليه آثار التعب، فيما لم يوضح هل هو في المستشفى أم في منزله؟.

إلا أنه عّلق على الصورة، كاتبا : “شكرا من القلب لكل الأصدقاء الرائعين اللي وقفوا جنبي في هذه الأيام الصعبة الماضية اللي مرت لولاكم ما كنت بعرف شو كان صار بحبكم من قلبي”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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