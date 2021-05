بعد معركتها “المرعبة” مع كورونا.. بينك تعيد كتابة وصيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية بينك (41 عاماً) عن اعتقادها بأنها ستموت وأنها أعادت كتابة وصيتها خلال معركتها “المرعبة” مع فيروس كورونا العام الماضي، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وأصيبت نجمة البوب الأميركية بالوباء إلى جانب ابنها جيمسون (4 أعوام) في آذار (مارس) 2020 واعترفت الأخيرة في مقابلة أجرتها مؤخراً بمدى خطورته قائلةً إنها “اعتقدت أنها ستموت”.

وشرحت أم الطفلين بالتفصيل كيف أنّ خوضها تجربة الاقتراب من الموت ألهمت أغنيتها الجديدة All I Know So Far التي تحاكي وجهة نظر والدين يتحدثان إلى أولادهما للمرة الأخيرة.

وقالت: “لقد كان الأمر مخيفاً وسيئاً جداً. وكوني أماً، بدأت أفكر في ما سأتركه لأطفالي؟ ماذا علمتهم؟ هل سينجحون في هذا العالم المجنون الذي نعيش فيه الآن؟ ماذا سأقول لهم لو كانت هذه المرة الأخيرة التي أتحدّث فيها معهم؟ لذلك كتبت هذه الأغنية”.

وستطلق الفائزة ثلاث مرات بجائزة غرامي المرموقة أغنيتها الجديدة “All I Know So Far” في 7 أيار (مايو)، يليها ألبوم وفيلم وثائقي يحملان العنوان عينه في 21 أيار (مايو).

وفي العام الماضي، كتبت مقالاً تحدّثت فيه عن معركتها ومعركة ابنها “الصعبة جسدياً ونفسياً” مع الوباء. وتتشارك بينك تربية ابنها جيمسون وابنتها ويلو مع زوجها كاري هارت (45 عاماً)، الذي تزوجته في عام 2006.