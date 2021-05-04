صورة نادرة – هكذا كان خالد الصاوي في طفولته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يهتم بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” باستعادة صور نادرة من أرشيف المشاهير. وهو ما يحظى باهتمام عدد كبير من المتابعين. وفي هذا السياق نشر أحد هذه الحسابات صورة من طفولة الفنان المصري خالد الصاوي وبدا فيها برفقة شقيقته.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تمت فيها المقارنة بين شكل الممثل في طفولته وشكله الحالي. كما أثنى الجميع على موهبته وأدائه في الأعمال التي يقدّمها.

ويُشار إلى أن الصاوي كان قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج “السيرة” الذي تقدّمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة قناة dmc أنه أُصيب بورم خلف المخ وليس في المخ كما أُشيع.

وذكر أنه كان يحضر حفلاً ويجلس على مقرُبة من مكبّرات الصوت وأن هذا سبّب مشكلة في إحدى أذنيه. وتابع أنه لم يذهب إلى الطبيب في اليوم التالي، وبدأ يخفّ سماعه للأصوات، لافتاً إلى أن هذا حدث في العام 2015. وكشف أنه تم تشخيص حالته بدقّة حيث تبينت إصابته بورم خلف المخ وليس في المخ.