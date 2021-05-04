عمر العبداللات يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حصل الفنان الأردني عمر العبداللات على “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات، وأعرب عن سعادته عقب منحه الإقامة الذهبية، إذ كتب على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تشرفت اليوم وبوجودي في دولة الإمارات العربية الحبيبة بكرم الثقة ومنحي الإقامة الذهبية، التي أعتبرها تشريفاً أعتز به.. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، والله يحفظ الإمارات وحكامها وشعبها الغالي”.

الجدير بالذكر أن عمر العبداللات موجود حالياً في دولة الإمارات لتسجيل وتجهيز مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة بين العاطفي والوطني، حيث يستعد لتسجيل عمل فني وطني لدولة الإمارات العربية، من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، وألحان الفنان عمر العبداللات، كما يضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “بنلتقي” من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان عبدالله آل سهل، وتوزيع موسيقي حسام كامل، ومن إنتاج شركة “تيونز آرابيا” لصاحبها السيد حسن طالب.

وتعاون عمر العبداللات مع الشاعر السعودي سعود الشربتلي بثلاث أغنيات ستطرح قريباً بالأسواق، أغنية بعنوان: “الفنجان” لحن فلكلور وتوزيع الكويتي ربيع الصيداوي، وأغنيتان بعنوان: “ابن الناس”، و”آخر حكايتنا”، من ألحان عمر العبداللات.