بعد توقف تصوير مسلسل “مخرج سبعة”.. أسيل عمران: هناك من يتصيدون لي الأخطاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: صرحت الفنانة السعودية، أسيل عمران، بأن هناك من يتصيدون لها الأخطاء حتى لو كانت بسيطة، لمجرد إيجاد فرصة لتوجيه الانتقادات القاسية لها، موضحةً أنها تتعامل مع هذه النوعية من الانتقادات بالتجاهل التام وعدم الرد عليها.

وأوضحت، في تصريحات إذاعية، أنه منذ بداية مشوارها الفني 2005، من خلال برنامج “نجم الخليج” وقعت في الكثير من الأخطاء وتعلمت منها، مضيفةً أن شخصيتها تغيرت بشكل كبير بسبب النضج والتجارب التي مرت بها.

وقالت إن المشكلة التي تواجه أي فنان هو أنه تحت الأضواء دائماً، لذلك إذا ارتكب أي خطأ يكون محسوباً عليه ويذل بسببه كأنه من المفترض أنه ملاك لا يخطئ.

أما عن سبب عدم استكمال تصوير مسلسل “مخرج سبعة” وخروجه من الماراثون الرمضاني، فأوضحت أنهم لم يتمكنوا من تصوير بقية الحلقات بسبب الحظر الذي كان مفروضاً وقتها، مؤكدةً أن التصوير كان متعباً لغاية حيث كانوا يخضعون لاختبار “كورونا” كل أسبوع.

وسبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تضمن مشهد رقص جمع بين الفنان السعودي فايز المالكي ومواطنته أسيل عمران، من مسلسل “ممنوع التجول”، الذي يقوم ببطولته الفنان ناصر القصبي، ويعرض في سباق دراما رمضان الحالي.

وكشف المقطع المتداول عن ظهور فايز المالكي وأسيل عمران، وهما يرقصان على أنغام أغنية “شوقر دادي”، والتي تتميز بأنها ذات ألحان سريعة.

وتسبب مشهد الرقص في وضع فايز المالكي وأسيل عمران بمرمى الانتقادات وتحديداً الأول، حيث استنكر نشطاء التواصل الاجتماعي رقصته، بينما رأى البعض أنها مرتبطة بالشخصية ودوره الذي يجسده وأثنوا عليه؛ لأن أكثر الشعب السعودي يحبه، فيما هاجم البعض أسيل عمران، وأنها من ورطته في المشهد.