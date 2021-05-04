بشرى: زوجي وجه الخير عليَّ.. وهذا ما قالته عن الخلافات بين الفنانات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعربت الفنانة المصرية بشرى عن سعادتها المبالغة بحالة النشاط الفني المكثف، التي تعيشها هذا الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يحقق دورها في مسلسل “الاختيار 2” هذا النجاح الكبير.

وأوضحت، في تصريحات تلفزيونية، أنها كانت تشعر بخوف كبير لتجسيدها دور زوجة المقدم محمد مبروك، مشيرة إلى أنها كانت على تواصل مع زوجته، لمعرفة تفاصيل تفيدها في تجسيد شخصيتها بشكل أقرب إلى الواقع.

أما عن الانتقادات التي وجهت للمسلسل بسبب عرضه في هذا التوقيت، باعتبار أنه يعرض أحداثاً زمنية قريبة، فأشارت إلى أن هذا التوقيت مقصود لأنهم يعتبرون شهود عيان علي هذه الأحداث، لذلك العمل سيكون أكثر مصداقية، فضلاً عن تفادي إتاحة الفرصة في ما بعد لاستغلال أشخاص مجهولين لتزييف الحقائق.

وصرحت بأنها تشعر بالغيرة من نجاح ثنائيات الفنانين الرجال هذا العام في الدراما، ضاربةً المثل بالنجاح الكبير الذي حققه الفنان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز في مسلسل “الاختيار 2″، أو النجاح الذي حققه الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان في مسلسل “ملوك الجدعنة”.

وعبرت بشرى عن انزعاجها الشديد من المشاكل التي حدثت هذا الموسم بين الفنانات بسبب مساحة الدور وترتيب الأسماء على التتر، مطالبة بالاستفادة من النجاح الذي حققه الفنانون الرجال ومنافستهم والتفوق عليهم.

وأكدت أنها تعتبر زوجها هو وجه الخير عليها هذا العام، نظراً لحالة الانتعاش الفني التي تعيشها، بسبب مشاركتها في مسلسل “الاختيار 2″، ووجودها ضيفة شرف في مسلسل “فارس بلا زواج” مع الفنان مصطفى قمر، والذي تقدم من خلاله دور فتاة صعيدية.

وكانت بشرى قد حققت صدى كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مسلسل “الاختيار 2” من خلال شخصية “رشا” زوجة الشهيد محمد مبروك.

وفي الحلقة العاشرة من المسلسل، احتلت بشرى محركات البحث بعد تجسيدها مشهداً مؤلماً وانهيارها فور علمها باستشهاد زوجها محمد مبروك الذي يُجسده إياد نصار.

وكشفت بشرى، عن كواليس دورها في المسلسل، مشيرةً إلى أنها كانت تخشى التجربة قبل بدء التصوير بسبب عدم إتقان تجسيد شخصية حقيقية، هي السيدة رشا زوجة الشهيد محمد مبروك، لكن المخرج بيتر ميمي ساعدها في إزالة هذه التخوفات.

وأضافت: “أصعب مشهد تم تصويره في المسلسل هو الذي عرض في الحلقة العاشرة، بكائي لحظة علمي باستشهاد زوجي، خاصةً أنني صورت هذا المشهد في أول يوم تصوير لي بالمسلسل”.