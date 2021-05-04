بن أفليك يقع ضحية منتحلي الشخصية في تطبيق مواعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت نيفين جاي، إحدى مستخدمات موقع تيك توك عن واقعة طريفة حدثت لها مع الممثل الأمريكي الشهير بن أفليك، ما زالت نادمة عليها حتى الآن.

ووفقًا لموقع "هولا" الأمريكي، نشرت "نيفين" مقطع فيديو على حسابها الشخصي عبر تيك توك، ضمن تريند بعنوان: "استيقظت هذا الصباح أفكر في أشياء عديدة".

وقالت "نيفين" في الفيديو إنها كادت أن تواعد النجم الفائز بالأوسكار بن أفليك بعد أن تم الربط بينهما عبر تطبيق Raya الخاص بالمواعدة، لكنها رفضت الخروج معه ظنًا منها أنه مجرد منتحل شخصية؛ فبادر النجم بإرسال فيديو شخصي لها عبر حسابها على أنستقرام كي ينفي تهمة انتحال الشخصية عن نفسه ويؤكد لها بأنه "أفليك" الحقيقي.





وتضمن الفيديو الذي أرسله "أفليك" تساؤله حول سبب قيام نيفين بإلغاء طلب مواعدته.

وذكر الموقع، أن قصة "نينفن" لم تؤكد بعد، ولكن اسمها المميز وغير المعتاد ونطق بن أفليك له في الفيديو أكثر من مرة يجعلنا نميل لتصديق الواقعة.