مارك والبيرج يتخلى عن قوامه الممشوق .. فما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ الممثل الأمريكي مارك والبيرج المعجبين بالتغيير الجذري في شكل جسده، استعدادًا للقيام بدور جديد.

وظهر "والبيرج" الذي يعرف ببنيته الممشوقة وقوامه الرياضي بجسد مترهل ووزن زائد في صورة حديثة نشرها عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام".

واكتسب "والبيرج" حوالي 14 كيلو جرام في خلال شهرين فقط، من أجل القيام بدور ملاكم تحول إلى قس في فيلم جديد بعنوان: Father Stu (الأب ستو).

ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، أنهى "والبرج" مشاهد الملاكمة الخاصة به في الفيلم، قبل أن يبدأ رحلة اكتساب الوزن، وشارك الجمهور رحلته المرهقة عبر حسابه من خلال وضع صورتين قبل وبعد اكتساب الوزن.





وأرفق "والبيرج" الصورة، بتعليق يشكر فيه الشيف لورنس دوران على تزويده بوجبات دسمة ولذيذة ساهمت في اكتسابه كل هذا الوزن، ومازحت زوجة "والبيرج" النجم في التعليقات بقولها: "تبدو بنفس الجمال على الحقيقة أيضًا يا حبيبي".

وسبق أن عبر النجم عن استمتاعه بتناول طعام غير صحي في الفترة الراهنة، خلال ظهوره في برنامج Jimmy Kimmel Live!، خاصةً بعد قضائه أعوام من الالتزام بحمية قاسية.

ويشارك "والبيرج" بطولة فيلم "الأب ستو"، النجم المخضرم ميل جيبسون ويتناول قصة تحول ملاكم معتزل إلى قس بالكنيسة.