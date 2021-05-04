شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور جذبت الجمهور فى الحلقات الأولى من مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت خلال الحلقات الأولى من مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، والذى بدأ عرضه في النصف الثانى من السباق الرمضانى الحالي ضمن مسلسلات الـ15 حلقة، عدد من الأمور التي أثارت اهتمام المشاهدين وجذبت إنتباههم خاصة أن فكرة المسلسل مختلفة وجديدة على المشاهد المصرى والعربى، ومن أبرز تلك الأمور:

آيفون بخمس كاميرات

في الحلقة الأولى من المسلسل ظهرالنجم يوسف الشريف الذى يجسد دور "يوتيوبر" أثناء تصويره لايف على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بهاتف آيفون بخمس كاميرات، مما يوضح أن صناع العمل فضلوا الاستعانة بتكنولوجيا تواكب الزمن الذى تدور فيه الأحداث وهو عام 2025، حيث أن من المعروف أن شركة "أبل" العالمية رائدة صناعة هواتف الآيفون دائمة التحديث والتطوير في هواتفها، فمن المتوقع أن نجد هواتف آيفون بخمس كاميرات في المستقبل القريب.



كوفيد 25

فيروس ينتقل بالعين

الغريب أيضا في المسلسل والذى جذب أنتباه المشاهد انتشار وباء خطير في العالم وينتقل عبر العين، وليس عن طريق التنفس أو اللمس أو الأختلاط المباشر مثل باقى الأوبئة المعروفة مثل كوفيد 19 أو وباء الإيبولا.

الانتحار الجماعى

ومن المختلف الذى حاول المسلسل تقديمه وعلى غرار فيلم "Bird Box" للنجمة ساندرا بولوك، ولكن عبر تناول مختلف، هو الأعراض الذى تصاحب من يصاب بهذا الوباء الغامض، حيث يجبر المصابين به بالتصرف بغرابة والانتحار بعد فقدان القدرة على التمييز والإدراك إلى جانب تلف الأعصاب بشكل يمنع المصاب من الشعور بالألم.

الغراب الأعمى الميت آثار مشهد وقوع الغراب ميتا على الأرض خلال الحلقة الأولى من المسلسل، ربط الدكتور ياسين بينه وبين عرض العمى الذى يصيب حاملى الفيروس.



مسلسل كوفيد 25

النظارة الطبية وعدم الإزعاج

اكتشف الدكتور ياسين - يوسف الشريف- خلال أحداث الحلقة الخامسة طرق غير اعتيادية للوقاية من الأوبئة، حيث تأكد أن الأصوات العالية تثير المرضى وتجذب إنتباههم، لذلك يجب أن يلتزم الجميع الصمت والهدوء، ويحرص الكل على إرتداء النظارات لعدم التعرض للإصابة.

يذكر أن مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.