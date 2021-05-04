شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من كواليس تصوير الجزء الثانى لمسلسل " Emily in Paris" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الممثلة العالمية ليلي كولينز تصوير الجزء الثاني من مسلسل الدراما الكوميدي " Emily in Paris"، وهو المسلسل الذي جمع ألاف المشاهدات وينتظر كل متابعي الجزء الأول عرض الجزء الثاني، وفي هذا السياق نشر موقع justjared، الصور الأولي من كواليس الجزء الثاني حيث ظهرت ليلي في 3 لقطات وسط فريق تصوير يرتدي ماسكات الوجه للحماية من الإصابة بفيروس كورونا .



بدأ تصوير الجزء الثاني من Emily in Paris



كواليس تصويرEmily in Paris



ليلي كولينز اثناء تصوير الجزء الثاني

مسلسل Emily in Paris اقتحم قائمة Nielsen لأفضل 10 عروض تجذب مشاهدة للأسبوع التالي من عرضها الأول، لتتخطي مسلسلات "Grey’s Anatomy" و"Criminal Minds".

تدور أحداث Emily in Paris (ليلي كولينز)، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

وكانت قد ظهرت كولينز البالغة من العمر 31 عامًا براقة في حفل جولدن جلوب 2021، وتم ترشيح ليلي في فئتين، أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن عملها في Emily In Paris، ولأفضل مسلسل تليفزيوني كوميدي، ولكن لم تحصل ليلي على أي من الجائزتين.

وحفل الجولدن جلوب 2021أاقيم لأول مرة الحفل بشكل افتراضي؛ بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد، وبالتالي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحين للجوائز.