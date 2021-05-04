شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ماجد الكدوانى مع كريم عبد العزيز وأحمد مكى تعود فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم ماجد الكدوانى كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 2" الذي يعرض على قناة ON، وذلك بدور رئيس قطاع الأمن الوطنى الذى تسلم المهمة من اللواء رفعت "رياض الخولى" بعد مغادرته الخدمة، وبذلك يرأس الكداونى الضابطين زكريا "كريم عبد العزيز" ويوسف "أحمد مكي"، ليسجل المسلسل تعاوناً جديداً مع كريم وكذلك مكى، بعدما قدم معهما أكثر من عمل فى السينما.



ماجد الكدواني

مشاركة ماجد الكدوانى في "الاختيار 2" تجدد اللقاء مع النجم كريم عبد العزيز، بعدما كونا ثنائية ناجحا في السينما على مدار السنوات الماضية اذ تعاون سوياً في 4 أفلام وهم "حرامية في كى جى تو" و"حرامية في تايلاند" و"نادى الرجال السرى"، وكذلك فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المنتظر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، وحققت هذه الأفلام نجاحات جيدة.



كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى

نفس الأمر بالنسبة للنجم أحمد مكى الذى يجدد تعاونه مع ماجد الكدوانى في "الاختيار 2" بعدما قدما سوياً فيلمين من أنجح أفلام أحمد مكى في السينما وهما "طير إنت" وظهر فيه الكدوانى بدور المارد الذى ينفذ ما يطلبه مكى خلال الأحداث، و"لا تراجع ولا استسلام" وجسد فيه ماجد دور الضابط الذى يستعين بحزلقوم "أحمد مكى" في مهمة سرية وكان حزلقوم يناديه في الفيلم بـ"سراج مهمة".



ماجد الكدوانى وأحمد مكي

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



ماجد الكدوانى



ماجد الكدوانى فى الاختيار 2



الفنان ماجد الكدوانى