بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. عمرو مصطفى: قررت العمل في صمت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الملحن عمرو مصطفى على توجيه رسالة لزملائه بالمجال الفني بعد تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا في الأيام القليلة الماضية.

وكتب "مصطفى"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "رسالة لجميع زملائي ملحنين ومؤلفين وموزعين الوسط الفني، أكن لكم جميعًا كل الاحترام والتقدير".

وتابع: "في حلقة العرافة صرحت بأنكم جميعا أفضل مني.. فضلًا وليس أمرًا عدم الزج باسمي أو صورتي".

وأضاف: "لقد اخترت العمل في صمت غناء أو تلحين، نريد جميعا أن نصنع موسيقى راقية لنرتقي جميعًا بالذوق العام، وأكررها جميعكم أفضل مني".

وكان عمرو مصطفى، قال العديد من التصريحات المثيرة للجدل خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، مع المذيعة بسمة وهبة، أبرزها وصف نفسه بالملحن رقم 1 في الوطن العربي، وشعور عمرو دياب بالغيرة منه ورفضه لخوضه مسيرة الغناء كمطرب.