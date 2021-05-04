بعد نقلها للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وصفت "مي" ابنة الفنانة نادية العراقية، الحالة الصحية لوالدتها بالحرجة، موضحة أنها تخضع حالياً للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

مي كشفت عن حالة والدتها الصحية عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وكتبت: "أنا مي.. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جداً من يومين، أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي".

وأضافت: "أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة، اللهم إني لا أسالك رد القضاء و لكني أسألك اللطف فيه".

وكانت الفنانة نادية العراقية واسمها الأصلي"فاتن فتحي"، قد كشفت منذ يومين عن إصابتها بفيروس كورونا، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وكانت نادية قد خضعت مؤخرا لجراحة في عينها اليمنى، إثر إصابتها بنزيف.

وشاركت نادية العراقية مؤخراً في مسلسل "أحسن أب"، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع.