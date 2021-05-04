ادوارد لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “مجدي هلال” في مسلسل “لؤلؤ” الأقرب إلى قلبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 6:45 مساءً

يقدم النجم المصري ادوارد اهم ادواره هذا العام من خلال مسلسل “نسل الاغراب” الى جانب احمد السقا وامير كرارة ومي عمر , اخراج محمد سامي . كما يشارك في مسلسل “كوفيد 25” الى جانب يوسف الشريف. وكان الجمهور العربي قد تابعه قبل اشهر في مسلسل “لؤلؤ” حيث لعب دور مدير الاعمال الناجح والمحب. فماذا يقول ادوارد لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن دوره في “نسل الاغراب” “انا سعيد جدا بردود الفعل حول دوري في هذا العمل , اذ اقدم شخصية “العمدة حسيب الغريب” وقد احب الناس هذه الشخصية وادائي فيها لانني العبه بعيدا عن نمطية “العمدة الشرير” المعروفة في الاعمال الدرامية التلفزيونية. وعن افضلية الادوار التي لعبها منذ سنة حتى الان يؤكد ادوارد “انا في الاشهر الماضية ظهرت في دور “مجدي هلال” مدير اعمال النجمة “لؤلؤ” واعتبره من اقرب الادوار الى قلبي لاني شعرت انه يشبهني قليلا وايضا عندما قدمت في مسلسل “البرنس” رمضان الماضي دور “عبد المحسن” الجبان والضعيف شقيق البطل “محمد رمضان” احببته كثيرا لكن “مجدي هلال” احبه اكثر لان نجاحه كان كبيرا جدا على صعيد العالم العربي.

وعن دوره في مسلسل “كوفيد 25” يقول “في هذا العمل العب دورا جديدا عليّ لان الدكتور سيف شرير جدا .

اما عن الاعمال الدرامية التي يتابعها فهي “الاختيار 2″ و”القاهرة كابول” و”لعبة نيوتن” و”نسل الاغراب” و”كوفيد 25″ واعتبر مسلسل “الاختيار 2″ عمل عظيم كما ان منى ذكي في مسلسل ” لعبة نيوتن” ممثلة بارعة.

واذا كان المخرج محمد سامي ينوي تقديم جزء ثان من مسلسل “لؤلؤ” نفى اداورد وقال “كلا ليس هناك جزء آخر من هذا العمل واتمنى ان يتم تصوير عمل جديد يعرض خارج موسم رمضان وينال اعجاب الناس.

وبما انه يخوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية منذ سنوات يوضح اداورد “انا اخوض هذه التجربة منذ اربع سنوات ونصف عبر برنامج “القاهرة اليوم” الذي يعرض على شاشة Orbit وانا احب هذا البرنامج جدا لانني استضيف فيه زملائي والنقاد والصحافيين ونناقش امورا فنية كما يتضمن فقرة تكريم الفنانين المنسيين بالاتفاق والتنسيق مع نقابة المهن الفنية في مصر وانا سعيد بهذه الفقرة.

اما لماذا ابتعد عن الغناء وهو صاحب الباع الطويل في هذا المجال فيؤكد ادوارد “نعم ابتعدت عن الغناء فترة طويلة لكنني عدت واسست فرقتي الغنائية من جديد واجهز اغنية ان شاء الله ستصدر في الفترة المقبلة عندما تزول عنا جائحة كورونا كي نعود الى احياء الحفلات والمهرجانات كما السنوات السابقة.