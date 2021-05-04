فن ومشاهير

تعيين مورينيو مدرباً لفريق روما الإيطالي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ 45 دقيقة

جوزيه مورينيو

تعاقد نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ليتولى الإدارة الفنية لذئاب العاصمة بدءا من الموسم القادم.

وجاء إعلان النادي الإيطالي بعد إقالة مورينيو من منصبه كمدير فني لتوتنهام الإنجليزي.

وسيمتد عقد مورينيو مع روما لثلاث سنوات وفق ما ذكرت تقارير إعلامية رياضية.

وكان روما قد أعلن، الثلاثاء، أن مدربه البرتغالي باولو فونسيكا الذي تولى مهماته في يونيو 2019، سيغادر فريق العاصمة مع نهاية الموسم الحالي.

وقبل 4 مراحل من نهاية لكرة القدم، يحتل روما المركز السابع، كما يلعب الخميس إياب نصف نهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي فاز ذهابا 6-2.

جدير بالذكر أن مورينيو سبق له أن تولى قيادة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وقاده لتحقيق الثلاثية في موسم 2010 “الكالتشيو، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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