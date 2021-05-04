بالصورة: رابعة الزيات تنشر آخر التطورات الصحية لزاهي وهبي!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 5:42 مساءً

نشرت الاعلامية رابعة الزيات على صفحتها عبر تويتر تغريدة أعلنت فيها أن زوجها الاعلامي زاهي وهبي خرج من المستشفى وعاد إلى المنزل.

وقالت الزيات: “الله كريم، زاهي خرج اليوم من المستشفى ورجعلنا اوكسيجين البيت، على أمل أن يستعيد نعمة الأوكسيجين الطبيعي قريباً، إذ لا يزال بحاجة لبعض الوقت كي يتعافى نهائياً بإذن الله”.

وأضافت، “مع تكرار الشكر والامتنان لفائض محبتكم ودعمكم وصلواتكم المباركة”.

وكان وهبي قد خضع للعلاج في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بعد إصابته بفيروس كورونا وتأزم حالته الصحية.