إصابة الممثلة الهندية ديبيكا بادكون بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء، أن الممثلة الهندية ديبيكا بادكون، 35 عاما، أصيبت بفيروس كورونا وتوجد حاليا في بانجالوري مع أسرتها.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن والد ديبيكا ووالدتها وشقيقتها أصيبوا بالفيروس في وقت سابق.

وكان قد جرى نقل والد "ديبيكا" للمستشفى بعد إصابته بالفيروس، ومن المتوقع أن يخرج في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 20 مليونا بعد تسجيل 357229 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات 3449 لتصل إلى 222408.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى الإصابات فيها العشرين مليون حالة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من 10 أشهر في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا على 4 أشهر لتسجيل العشرة ملايين حالة الأخرى.