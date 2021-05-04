"أركاين".. مسلسل مستوحى من لعبة "ليج أوف ليجندز" على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت نتفليكس وشركة "ريوت جيمز" المطورة لألعاب الفيديو، عن مشروع لمسلسل رسوم متحركة.

تدور أحداث المسلسل الجديد في عالم لعبة "ليج أوف ليجندز" الرائجة بقوة والتي تشكل محور مسابقات عدة للرياضة الإلكترونية.



هذا العمل الذي يحمل اسم "أركاين" سينطلق في العالم أجمع في خريف العام 2021، وفقا لبيان مشترك صادر عن الشركتين.

وسيشكل المسلسل أول تجربة لـ"ريوت جيمز" في عالم المرئي والمسموع، وهو سيكون من ابتكار "ريوت جيمز" وإنتاجه بالتعاون مع استديوهات "فورتيش برودوكسيون" الفرنسية التي تعاونت مع "ريوت" ومطورين آخرين كما أنجزت مسلسلا بالرسوم المتحركة لاستديوهات "مارفل".

ولم يُكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن سينارية المسلسل، لكن بيان الشركتين أشار إلى أنه سيتبع "أصل البطلين الأيقونيين في اللعبة والسلطة التي تفصل بينهما".

وقد أطلقت لعبة "ليغ أوف ليجندز" سنة 2009، ويتواجه فيها فريقان من خمسة لاعبين لكل منهما بهدف تدمير حصن الخصم.

وتقام مسابقات عالمية عدة لهذه اللعبة تثير حماسة كبيرة لدى عشرات الملايين من هواة "ليج أوف ليجندز" حول العالم.