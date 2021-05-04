شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العبد اللات بعد منحه الإقامة الذهبية : كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الأردنى عمر العبداللات عن سعادته بعد منح دولة الامارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية له وعلق على موقع التواصل الاجتماعى قائلا : تشرفت اليوم بوجودي في دولة الإمارات العربية الحبيبة على كرم الثقة ومنحي الإقامة الذهبية التي أعتبرها تشريفاً أعتز به.. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة والله يحفظ الإمارات وحكامها وشعبها الغالي.



تغريدة عمر العبد اللات



عمر عبداللات

من ناحية أخرى يتواجد الفنان عمر العبداللات حالياً في دولة الامارات لتسجيل وتجهيز مجموعة من الأعمال الفنية المنوعة بين العاطفي و الوطني، حيث يستعد لتسجيل عمل فني وطني لدولة الإمارات العربية من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار وألحان الفنان عمر العبداللات، كما يضع اللمسات النهائية على أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بنلتقي" من كلمات الشاعر محمد القاسمي وألحان عبدالله آل سهل وتوزيع موسيقي حسام كامل.



عمر العبد اللات

وتعاون الفنان عمر العبداللات مع الشاعر السعودي الكبير سعود الشربتلي بعدد ثلاثة أغاني ستطرح قريباً بالأسواق بعنوان " الفنجان " لحن فلكلور ووزعها موسيقياً الموزع الكويتي ربيع الصيداوي ، وأغنيتين بعنوان " ابن الناس " و " آخر حكايتنا " من ألحان الفنان عمر العبداللات.

وأطلق مؤخرا المطرب الأردنى عمر العبداللات قصيدة مغناة بأسلوب البادية الأردنية بعزف آلة الربابة حملت عنوان "كورونا" كتبها الشاعر السعودى الدكتور صالح الشادي، وغنى العبداللات للعديد من المشاهد التي حصلت في دول العالم العربي والعالم أجمع، وذلك أثارت بعد الأزمة الإنسانية التي يمر بها العالم من جراء فيروس كورونا.