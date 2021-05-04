شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب أهلية مايان السيد تنسى شبكتها فى الشراب.. والجمهور يقلبها كوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازمشهد حديث يسرا مع مايان السيد فى الحلقة 21 من مسلسل "حرب أهلية"، على إعجاب الجمهور والإشادة به، وخاصة أن المشهد دار في إطار كوميدى وقت خطوبة نور" مايان السيد"، التى نسيت شبكتها في المنزل لتبلغها أنها نسيت الشبكة في الشراب.

وحرص الجمهور التعليق على المشهد بشكل فكاهى، حيث جاءت التعليقات كالآتى :" أحلى مشهد كوميدى، بعد ما نسيت نورالشبكة في البيت الشبكة بتتحط في الدرج مش في الشراب، ذكرتني بيوم زفافى نسيت دبلتي في البيت واضطررت ألبس دبلة صديقتى، الشبكة تبقى عند أم العريس، المشهد التحفة دة والضحك اللى ضحكته عشان الشبكة".



التعليقات



التعليقات



التعليقات

وتضمنت أحداث الحلقة 21 من مسلسل يسرا "حرب أهلية"، إقامة حفل خطوبة زياد - محمود حجازى ونور - مايان السيد، وشراء الشبكة، استعداداً للحفل، وقبل حفل الخطوبة نسيت نور شبكتها فى المنزل، ليذهب "زياد" و"نور" إلى المنزل لجلبها والعودة بسرعة إلى الحفل.

ويأتى ذلك فى إطار تخطيط يوسف ونادين لسرقة ورقة إثبات أن "عزيز" زوج "نادين" وطليق "مريم" لا يمكنه الإنجاب، وذلك لتنفيذ خططهم بالسيطرة على الميراث، من خلال تغيير نسب جنين "نادين" من "يوسف" إلى "عزيز".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.