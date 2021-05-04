شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو بعد تلقيها لقاح كورونا:أفضل المخاطرة بالآثار الجانبية عن الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية ديمي لوفاتو تلقي لقاح فيروس كورونا، ونشرت صورة لها بعد تلقيه، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" ببساطة أفضل المخاطرة بالآثار الجانبية المحتملة للقاح بدلاً من المخاطرة بالحياة عن طريق الإصابة بالفيروس أو نشره".

وتابعت :"من الطبيعي توخي الحذر عند ظهور شيء جديد. إن الرغبة في معرفة المزيد أمر جيد - فهي تعني أنك تريد أن تكون على اطلاع".



ديمي لوفاتو



ديمي

وكانت المغنية الأمريكية ديمى لوفاتو، طرحت أغنيتها الجديدة Dancing With The Devil، يوم 2 أبريل الماضي، ووصلت عدد مشاهدات الفيديو كليب إلى 13 مليون مشاهدة منذ طرحه.

وفى بداية الفيديو كليب نوهت لوفاتو أن الكليب الجديد يحتوى على بعض اللقطات الصادمة، حيث إنه يدور في إطار قصة حقيقة، يواجهها الكثير من الأشخاص، كما انها نوهت في وصف الكليب، أنها مستعدة لـ مساعدة أي شخص المساعدة.

وكانت قد صرحت ديمي لوفاتو مؤخرا إنها تعرضت للاغتصاب في سن المراهقة عندما كانت تعمل لصالح قناة ديزني.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 28 عاما في فيلمها الوثائقي الذي يحمل عنوان "الرقص مع الشيطان" أن هذا الشخص لم يواجه أي عواقب بعدما تقدمت بشكوى ضده.

ولم تفصح المغنية عن اسم المعتدي، ماعدا أنها كانت "مضطرة لرؤية هذا الشخص في جميع الأوقات".