شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب عن تايلور سويفت "أفعى" وليدي جاجا " دي حبيبتي" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سمية الخشاب، على التواصل مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، بعد تألقها في مشهد حفل زفافها على الفنان محمد رمضان في حلقة أمس من مسلسل موسي، وشهدت انتشار كبير بعد ظهور المطرب أحمد سعد لإحياء حفل زفاف المعلمة حلاوتهم وموسي خلال الأحداث .

وردت الخشاب على تعليقات متابعيها خلال الساعات الماضية، حيث أبدت رأيها في الكثير من المطربات العالميات، بعد أن وجه لها أحد متابعيها تساؤلاً عن رأيها حول النجمة العالمية تايلور سويفت، لتكتفي بالرد بأيموجي "افعي"، لتعود وترد على سؤال أخر حول المطربة العالمية آريانا جراندي، لترد قائلة "ملكة البوب، وبحب أغنيتها greedy".



تعليق سمية الخشاب عن تايلور سويفت

واكملت الخشاب الرد على التعليقات التي تطالبها بأرائها عن النجوم، ووصفت النجمة العالمية ليدي جاجا قائلة "لا دي حبيبتي، queen of everything"، بينما ردت على رأيها بمطربة الراب أزيليا بانكس، "انا أشهر منها"، لتنهي سلسلة التغريدات برأيها عن النجمة العالمية كاتى بيري، قائلة " بحبها اوي وأكتر أغنية بحبها ليها hot N cold".



تعليق الخشاب على اريانا جراندي



تعليق سمية الخشاب على كاتي بيري

وحظيت حلقة حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، في مسلسل موسي، على استحواذ الكثيرين خلال الساعات الماضية، منذ أن شارك رمضان متابعيه وجمهوره بصور من حفل الزفاف ظهر فيها المطرب أحمد سعد الذى كان يجسد شخصية مطرب صعيدي.