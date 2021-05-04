شكرا لقرائتكم خبر عن عودة هالة أنور.. ياسر جلال جعل أجمل طفلة بالثمانينات مديرة مدرسة فى ضل راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهها من أجمل الوجوه التى حفظها الجمهور خلال فترة السبعينات والثمانينات، شاركت عمالقة الفن فى مئات الأعمال التى وصل عددها إلى أكثر من 450 عملا فنيا، وتوقع لها الجميع مستقبل فنى كبير بسبب تعدد مواهبها فى التمثيل والرقص والغناء، فهى التى بدأت مشوارها الفنى وعمرها لا يتجاوز عامين ونصف ومنذ ذلك الحين وحتى توقفها عن التمثيل فى سن 16 عاما كان يتخطفها المخرجون والمنتجون لتشارك أحيانا فى أكثر من 5 أعمال فى وقت واحد، وغنت مع صباح وهدى سلطان.

إنها الفنانة الجميلة هالة أنور أجمل أطفال الفن فى السبعينات والثمانينات والتى عادت مؤخراً للظهور فى مسلسل ضل راجل حيث قامت بدور مديرة المدرسة.

وعن ظهورها من جديد وعودتها للفن قالت الفنانة هالة أنور لليوم السابع أن الفضل يعود للفنان ياسر جلال الذى كانت تعرفه منذ الطفولة وهى تتعاون مع والده المخرج الكبير جلال توفيق وكانت تراه وتقابله هو وشقيقه رامز مع والدهما ، كما جمعها به عمل سابق عندما عادت للفن فترة التسعينات وشاركته أحد المسلسلات .

وقالت هالة أنور لليوم السابع:" كان التصوير فى مسلسل ضل راجل بدأ بالفعل، وفوجئت بياسر جلال يتصل بى ويعرض على المشاركة فى المسلسل قائلاً عاوز الناس تعرف إنك رجعتى للفن وموهبتك زادت ولم تقل"

وتابعت:" ياسر جلال إنسان خلوق جدا وراق فى كل تعاملاته مع الكبير والصغير ومع زملائه ومع عمال الاستديو، ابن أصول ومحبوب من الجميع وموهوب فوافقت بلا تردد وتحمست للعودة من خلال مسلسل يحمل اسمه"

وأكدت هالة أنور التى كان الكثيرون يخلطون بينها وبين الفنانة ليلى علوى لوجود تشابه كبير بينهما حتى ظن البعض أن هناك صلة قرابة بينهما أن عدد الأعمال التى شاركت فيها حوالى 477 عمل فنى مابين مسرح وتلفزيون ودراما وبرامج كان أشهرها برنامج " ميم سبعة" ، خاصة انها كانت تمثل وتغنى وترقص وتقدم استعراضات، وكان المخرجون ينظمون أوقاتهم وجداولهم لتشارك فى أكثر من عمل بوقت واحد.

وقالت :" مفيش نجم من النجوم الكبار يخطر ببالك إلا وقد شاركته أحد الأعمال ومنهم يوسف وهبى ومحمود المليجى وشادية وعبدالوارث عسر ويحيى شاهين وفريد شوقى وأحمد زكى ونور الشريف، وكذلك كبار الخرجين والكتاب، ولم أكن أستطيع الاعتذار عن برامج الأطفال التى بدأت فيها حتى لا يقال اننى استكبرت عليهم بعد شهرتى وانتشارى"

وأكدت هالة أنور أنها ابتعدت عن الفن فى سن 16 عاما بعد خطوبتها حيث شعرت أنها قدمت كل شيئ مسرح وسينما وتلفزيون واستعراض وكان أخر أعمالها مسلسل أبواب المدينة وعارض ذلك الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة الذى حاول إعادتها للفن من خلال مسلسل " وأدرك شهريار الصباح"، مؤكداً أنه كتب الدور وهو يراها الأنسب له ولكنها رشحت صديقتها سماح أنور وقتها"

تزوجت هالة أنور وأنجبت وشعرت بالحنين للفن فى التسعينات فعادت لتقدم حوالى 5 مسلسلات منهم مسلسل مع ياسر جلال ، وكذلك قامت ببطولة مسرحية جنون البشر ، حتى عادت من جديد لتشارك فى الموسم الرمضانى الحالى بمسلسل ضل راجل ، مؤكدة أنها تشارك فى مسلسل سوف يعرض بعد رمضان وفى مسرحية جديدة.

وعن أجواء العمل بعد عودتها وابتعادها لفترة قالت هالة أنور:"أنا محظوظة لأنى أشارك فى مسلسل ضل راجل ومع كاست ومخرج جميعهم يتعاملون بحب واحترام ويقدرون تاريخى وخاصة الفنان الكبير ياسر جلال، لذلك تتسم أجواء العمل بالود والحب ولم أشعر أنها اختلفت عن الماضى"

وأضافت :"كنت أشعر بحنين كبير للعودة وبمجرد أن وقفت أمام الكاميرا لم أشعر بأى رهبة أو بأنى ابتعدت لسنوات، ساعد فى ذلك أجواء العمل وأخلاق بطل المسلسل ياسر جلال الذى يتعمل بود كبير مع الجميع وخاصة عمال الاستديو حتى أنه أحياناً يساعدهم فى تغيي الديكور.















































