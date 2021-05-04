تامر عاشور على إينرجي: لا أحب الكآبة وأرفض تغيير انطباع الجمهور عني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حل الفنان تامر عاشور، ضيفاً على إيناس سلامة الشواف، ببرنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1.
وقال عاشور عدد من التصريحات من بينها
لا أضع مجموعة من الخطط الطويلة الأمد لأن ظروف السوق تختلف، وطريقة العمل تختلف كل فترة، لذلك أحب أن يكون هناك ترتيبات على المدى القريب.
أؤمن دائماً لأن الانطباع الأول يدوم لفترة قصيرة وليست طويلة.
الجمهور لديه انطباع أنني أحب الأغاني الحزينة وأقدمها دوماً ولكن أنا في الحقيقة غير ذلك وأعترف أنني لا أرغب في تغيير انطباع الجمهور عني، من حيث نوع الموسيقى والأغاني التي سأقدمها.
الحب الأول وهم لأن كل مرحلة لها تفاصيلها وكل فترة لها ظروفها الخاصة، ولكن أول حاجة لها طعم مختلف.
والدتي هي أول شخص أقوم بالتواصل معه في حالة حدوث أمر مفرح.
أول لوكشين تصوير كانت أغنية "كلموها عني" وكانت في قصر السكاكين في العباسية.
أول مشهد تصوير كان لأغنية "كلموها عني" في نفس المكان.
ألبوم "حد بيحب" هو البداية الحقيقية لي، لأن الأغاني السابقة لم يكن لها خطة تسويق جيدة.
أرى دائما أن الإنطباع الأول يدوم لفترة قصيرة وليست طويلة.