تامر عاشور على إينرجي: لا أحب الكآبة وأرفض تغيير انطباع الجمهور عني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الفنان تامر عاشور، ضيفاً على إيناس سلامة الشواف، ببرنامج "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1.

وقال عاشور عدد من التصريحات من بينها

لا أضع مجموعة من الخطط الطويلة الأمد لأن ظروف السوق تختلف، وطريقة العمل تختلف كل فترة، لذلك أحب أن يكون هناك ترتيبات على المدى القريب.

أؤمن دائماً لأن الانطباع الأول يدوم لفترة قصيرة وليست طويلة.

الجمهور لديه انطباع أنني أحب الأغاني الحزينة وأقدمها دوماً ولكن أنا في الحقيقة غير ذلك وأعترف أنني لا أرغب في تغيير انطباع الجمهور عني، من حيث نوع الموسيقى والأغاني التي سأقدمها.

الحب الأول وهم لأن كل مرحلة لها تفاصيلها وكل فترة لها ظروفها الخاصة، ولكن أول حاجة لها طعم مختلف.

والدتي هي أول شخص أقوم بالتواصل معه في حالة حدوث أمر مفرح.

أول لوكشين تصوير كانت أغنية "كلموها عني" وكانت في قصر السكاكين في العباسية.

أول مشهد تصوير كان لأغنية "كلموها عني" في نفس المكان.

ألبوم "حد بيحب" هو البداية الحقيقية لي، لأن الأغاني السابقة لم يكن لها خطة تسويق جيدة.

أرى دائما أن الإنطباع الأول يدوم لفترة قصيرة وليست طويلة.