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انخفاض في الأكسجين وقصور في عضلة القلب.. الحالة الصحية للفنان عماد محرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفت صوفي فؤاد، ابنة شقيقة المنتج والفنان عماد محرم، صحة ما تردد عن إصابته بفيروس ، موضحة أن حالته الصحية بدأت تتحسن.

وفي تصريح خاص لموقع "مصراوى"، قالت:" خالي المنتج والفنان عماد محرم غير مصاب بفيروس كورونا، وتم نقله منذ 6 أيام إلى المستشفى، بسبب معاناته من قصور في عضلة القلب، وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة الأكسجين".

وأضافت: "حالته الصحية بدأت تتحسن، ونستعد حاليا لتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مركز القلب، ومن الوارد حدوث ذلك غدا".

الفنان عماد محرم أنتج ومثل في عدة اعمال، منها العفاريت، ومولد وصاحبة غايب، والثأر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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