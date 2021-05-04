انخفاض في الأكسجين وقصور في عضلة القلب.. الحالة الصحية للفنان عماد محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

نفت صوفي فؤاد، ابنة شقيقة المنتج والفنان عماد محرم، صحة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، موضحة أن حالته الصحية بدأت تتحسن.

وفي تصريح خاص لموقع "مصراوى"، قالت:" خالي المنتج والفنان عماد محرم غير مصاب بفيروس كورونا، وتم نقله منذ 6 أيام إلى المستشفى، بسبب معاناته من قصور في عضلة القلب، وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة الأكسجين".

وأضافت: "حالته الصحية بدأت تتحسن، ونستعد حاليا لتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مركز القلب، ومن الوارد حدوث ذلك غدا".

الفنان عماد محرم أنتج ومثل في عدة اعمال، منها العفاريت، ومولد وصاحبة غايب، والثأر.