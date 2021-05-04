غياب نجوم الفن.. انتهاء جنازة الفنان ماهر العطار وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- هاني رجب

انتهت، منذ قليل، مراسم جنازة المطرب الكبير ماهر العطار، بمسجد السيدة نفيسة؛ استعدادا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

وشهدت الجنازة غياب نجوم الفن والمشاهير، ولم يحضر سوى عدد قليل، منهم الفنانة نادية مصطفى، ولاعب النادي الأهلي هشام حنفي.

ورحل المطرب الكبير ماهر العطار، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض.

كان الفنان ماهر العطار قد نقل للمستشفى، منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".