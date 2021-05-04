أول ظهور للأمير هاري بعد وفاة جده فى حفل خيرى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:35 مساءً - تلقى الأمير هاري ترحيباً حاراً عند ظهوره في حفل خيري مرصع بالنجوم للمساعدة في إرسال لقاحات فيروس كورونا إلى البلدان المحتاجة، في أول ظهور علني منذ حضوره جنازة جده الأمير فيليب في وندسور الشهر الماضي، ومنذ المقابلة التي أجراها وميجان مع أوبرا وينفري في مارس.

ظهور هاري بدون زوجته ميجان

الأمير هاري في الحفل الخيري- الصورة من إنستغرام

وبحسب موقع "ميرور" ظهر هاري بدون زوجته ميجان ماركل، التي يُعتقد أنها حامل في الشهر السابع أو الثامن، بعد أن تم تكليف "ميجان" بتقديم رسالة مهمة من أجل المساواة في اللقاح إلى جانب هاري.

وذكرت رسالة نُشرت على موقع Archewell التابع للزوجين - رئيسا حملة Vax Live - في 27 أبريل أنهما سيقدمان رسالة مهمة بشأن المساواة في اللقاحات خلال البث العالمي والبث الخاص في 8 مايو، لكن ميجان لم تظهر على خشبة المسرح برفقة زوجها هاري.

مشاهير الحفل

سيلينا جوميز- الصورة من إنستغرام

كان دوق ساسكس البالغ من العمر 36 عاماً واحداً من العديد من المشاهير البارزين الذين ظهروا في الحفل الخيري، إلى جانب جينيفر لوبيز وسيلينا جوميز وبن أفليك وكريسي تيجن وجايل كينج.

وشمل الأداء جي لو، فو فايترز مع ظهور ضيف من قبل بريان جونسون، بيل جام والمغني إيدي فيدر.

مكان الحفل

هاري في جنازة جده الأمير فيليب- الصورة من إنستغرام

وقد تم إستضافة الحفل في ملعب إستاد صوفي في إنجليوود، كاليفورنيا حيث امتلأ الملعب بجمهور العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والذين تم تطعيمهم بالكامل. وسيتم عرضه على شاشة التلفزيون في الولايات المتحدة وبثه على اليوتيوب فى 8 مايو.

كلمات هاري أثناء الحفل

هاري وميجان في مقابلتهما مع أوبرا وينفري- الصورة من إنستغرام

أشاد هاري خلال خطابه أمام الحشد المبتهج بجمهور العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وحث الناس على "النظر إلى ما وراء أنفسنا بتعاطف ورحمة".

قال: "الليلة هي احتفال لكل واحد منكم هنا، عمال الخطوط الأمامية الذين تم تلقيحهم من الجمهور والملايين من أبطال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم. لقد أمضيتم العام الماضي تكافحون بشجاعة ونكران الذات من أجل حمايتنا جميعاً. لقد خدمتم وضحيتم، وضعتم أنفسكم فى طريق الأذى، وتصرفتم بشجاعة، مدركين التكاليف. نحن مدينون لكم بدين لا يصدق من الامتنان. شكرا لكم."

وأضاف هاري للجمهور: "إننا نجتمع معاً لأن هذا الوباء لا يمكن أن ينتهي ما لم نتصرف بشكل جماعي مع التزام غير مسبوق بإنسانيتنا المشتركة. يجب توزيع اللقاح على الجميع فى كل مكان. لا يمكننا الراحة أو التعافي حقاً حتى يكون هناك توزيع عادل في كل ركن من أركان العالم. المهمة التي أمامنا هي مهمة لا يمكننا تحمل فشلها وهذا ما تدور حوله الليلة."

"الفيروس لا يحترم الحدود والوصول إلى اللقاح لا يمكن تحديده من خلال الجغرافيا. يجب قبوله كحق أساسي للجميع وهذه هي نقطة انطلاقنا. يجب ألا يشعر أي منا بالراحة في التفكير في أننا يمكن أن نكون بخير عندما يعاني الكثير من الآخرين. في الواقع، وخاصة مع هذا الوباء، عندما يعاني أي شخص ، فإننا نعانى جميعاً. يجب أن ننظر إلى ما وراء أنفسنا بتعاطف ورحمة مع من نعرفهم، والذين لا نعرفهم.

نحن بحاجة إلى رفع مستوى الإنسانية جمعاء والتأكد من عدم ترك أي شخص أو مجتمع وراء الركب. ما نفعله في هذه اللحظة سيصمد في التاريخ والليلة، نحن نتضامن مع ملايين العائلات في جميع أنحاء الهند التي تكافح موجة ثانية مدمرة."

انضمام الرئيس الأمريكي للبث وزعماء آخرين

عندما يتم عرض الحفل الخيري على التلفزيون وعلى الإنترنت، سيشجع البث المشاهدين على التبرع للمساعدة في تمويل التطعيمات لـ 27 مليون عامل رعاية صحية حول العالم.