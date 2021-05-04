سلسلة وثائقية جديدة مع الأمير هاري من تقديم أوبرا وينفري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

بينما لم ينته الجدل الذي أحدثته المقابلة الشهيرة التي أجرتها أوبرا وينفري مع الثنائي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والتي تم التطرق فيها إلى حياتهما في القصر الملكي قبل اتخاذهما قرار ترك الحياة الملكية في بريطانيا، أعلنت وينفري عن سلسلة وثائقية مع الأمير هاري، للحديث عن الصحة العقلية.

أعلنت المذيعة الأمريكية ”أوبرا وينفري“ عن صدور مجموعة من سلسلة وثائقية جديدة مع الأمير هاري، والتي تناقش موضوعات الصحة العقلية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك خلال حديثها مع الممثلة الشهيرة درو باريمور في برنامجها على شبكة قنوات CBS.

وذكرت أوبرا خلال البرنامج وكان برفقتها الطبيب النفسي بروس دي بيري، أنها والدكتور بيري والأمير هاري كانوا يعملون على مدار العامين الماضيين على سلسلة وثائقية للتنويه بأهمية الصحة العقلية والتي سيتم إذاعتها على قنوات ”أبل“ في شهر مايو الحالي.

وتابعت أوبرا أنها تريد أن تستخدم تجارب حياتهم وما مروا به بهدف مساعدة الناس في تخطي العقبات والمشكلات التي تواجههم وتقديم الدعم لمن يعانون بمفردهم.

ورغم الإعلان عن هذه السلسلة الوثائقية بين دوق ساسكس الأمير هاري ووينفري والتي من المقرر عرضها على قنوات أبل، إلا أن شركة ”أبل“ لم تُعلن حتى الآن عن هذا الإصدار بشكل رسمي.

والجدير ذكره أنه خلال حوار وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أثناء مقابلتهم التاريخية التي أحدثت ضجة مازالت أصداؤها مستمرة حتى الآن، صرحت وينفري تعقيبا على حديث ماركل عن تفكيرها في الانتحار أثناء حملها بآرتشي أنه لا يوجد شخص يستحق أن يمر بمثل هذا الشعور، ونوهت بالسلسلة الوثائقية التي تعمل عليها برفقة الأمير هاري للتوعية بأهمية الصحة العقلية والتي كان من المقرر عرضها في العام 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كورونا.