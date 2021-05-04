نيللي كريم تنتهي من تصوير “ضد الكسر”.. ورسالة إلى فريق العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أعلن فريق عمل “ضد الكسر”، بطولة النجمة المصرية نيللي كريم، عن انتهاء تصوير المسلسل الذى ينافس في الدراما الرمضانية، إخراج أحمد خالد، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه جمال العدل، أحد منتجيه، رسالة شكر لكل القائمين عليه ونشر صوراّ من الكواليس عبر “إنستغرام”، ليعلن عن انتهائه بوجود أبطاله.

العمل من كتابة عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و”العدل غروب”، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامي مغاوري.

قدّمت النجمة اللبنانية كارول بصوتها شارة المسلسل، وحملت الأغنية اسم “اللي خان” من كلمات د. مدحت العدل وألحان أحمد العدل.