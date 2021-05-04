شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة ملكة الكوميديا لتطهير المعدة.. حكاية "شربة" زينات صدقى فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 109 عاما على ميلاد ملكة الكوميديا الفنانة الكبيرة زينات صدقى التى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 4 مايو عام 1912 بحسب ما صرحت به بنفسها فى أحد اللقاءات التى تمت معها فى أول احتفال بعيد الفن، على الرغم من أن المتداول على العديد من المواقع ومنها موقع ويكيبديا أنهل ولدت عام 1913.

واشتهرت زينات صدقى بين زملائها بالكرم والجدعنة والقوة فى الحق ومساعدة المحتاجين، وكانت كثيرا ما تدعو زملائها لتناول الطعام فى شقتها التى استأجرها لها الفنان الكبير نجيب الريحانى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لتعيش فيها مع والدتها وشقيقتها حين جاءت من الإسكندرية لتعمل فى فرقته، وكان عدد كبير من الفنانين يسكنون فى هذه العمارة ، ومنهم نجمة إبراهيم، ثريا حلمى، إسماعيل ياسين، وعدد من الفنانين الأرمن واليهود، وكانت الشقة المقابلة لها عبارة عن بنسيون سكن فيه فريد الأطرش، وعبدالسلام النابلسى»

وفى حوار أجريناه مع عزة مصطفى حفيدة ملكة الكوميديا كشفت سر وصفة زينات صدقى لتطهير المعدة والتى اتبعتها مع زملائها من أهل الفن الذين كانت تدعوهم دائما لتناول الطعام فى بيتها.

وقالت عزة مصطفى فى تصريحات لليوم السابع :" كان بيت جدتى لا يخلو من عمالقة الفن، ومنهم أعضاء فرقة الريحانى وكبار النجوم، عبدالسلام النابلسى، وفريد الأطرش، وعادل خيرى، وإسماعيل ياسين وغيرهم و كانت تجمعهم أسبوعيا لتناول «شربة زينات»

وأوضحت الحفيدة أن زينات صدقى كانت تعد زملائها بأكلة كوارع من يد شقيقتها فاطمة، ولكن بشرط أن تعطيهم شربة زيت خروع لتنظيف المعدة قبلها بيوم ومعها عصير برتقال وشوربة فول نابت، وبمجرد أن يتناولوا الشربة تطلق زينات زعروطتها الشهيرة وتقول: «ياللا كل واحد على بيته قبل الشربة ماتشتغل وبكرة ناكل الكوارع»، وهكذا كانت زينات صدقى تداوم لسنوات طويلة على هذه العادة.