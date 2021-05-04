شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى من جنازة ماهر العطار: فقدنا مطربًا كبيرًا أعطى للفن الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة نادية مصطفى أثناء تشييع جثمان الراحل ماهر العطار من مسجد السيدة نفيسة لـ"الخليج 365"، إنها فقدت مطرب كبير أعطى للفن الكثير، موضحة أنها كانت تجمعها به علاقة صداقة قوية، مشيرة إلى أن وفاته صدمة للجميع وأتمنى من الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله على فقدانه.

وحرصت المطربة نادية مصطفى، وهشام حنفى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على المشاركة فى جنازة المطرب الراحل ماهر العطار من مسجد السيدة نفيسة والوقوف بجانب نجل الراحل، وهو المطرب أحمد العطار، حيث تم الانتهاء من صلاة الجنازة والتحرك لدفنه بمقابر الأسرة.

كان الفنان الكبير ماهر العطار تعرض مؤخرا لوعكة صحية شديدة، تم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذى أدى إلى تحسن حالته الصحية، وكشف ابنه المطرب أحمد العطار، لـ"الخليج 365" عن معاناة والده من ضيق فى التنفس بشكل قوى ونقل سريعا بالإسعاف إلى المستشفى.

وتابع أحمد العطار: "كنت خايف جدا على والدى لأن المنظر كان صعب جدا، وقلت خلاص والدى بيروح منى وبينتهى خلاص، بعد تعرضه لضيق تنفس شديد ونقلناه إلى مستشفى تابع لتأمين نقابة المهن الموسيقية، وتم وضعه على جهاز الأكسجين، ولأنه كان يعانى من الأنيميا تم عمل نقل دم له . ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبى ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمرى أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها، كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسى من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".



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جنازة ماهر العطار (17)



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