شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم الـ 21 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية والعشرين من مسلسلات رمضان أمس الاثنين العديد من التطورات والاحداث المثيرة، خاصة بعد اقتراب الأحداث من نهايتها اذ يتبقى 9 حلقات فقط على الوصول لآخر حلقة، والكشف عن حل لكل لغز فى الأعمال وكذلك معرفة نهاية كل شخصية يتابعها الجمهور، وجاءت أبرز الأحداث فى الحلقات الـ 21 أمس كالتالى.

الاختيار 2 الحلقة 21

يحقق ماجد الكدواني مع "كريم" الضابط المنشق والذى قبض عليه قبل هروبه مع باقى زملائه إلى سيناء للانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء، ويكشف يوسف "أحمد مكى" مع ماجد الكدوانى بعض المعلومات عن الضباط المنشقين والهاربين، واحتمالية أن تكون أولى عملياتهم اغتيال شخصية كبرى، حفل تخرج دفعة جديدة بكلية الشرطة، ولكن لم يستطع هؤلاء الضباط تنفيذ العملية لأنه محبوسين في سجن التنظيم بسيناء إلى حين التأكد من ولائهم، وانتهت الحلقة بإصابة زكريا "كريم عبد العزيز في مطاردة مع تكفيرى.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21

نسل الاغراب الحلقة 21

شهدت الحلقة الحادية والعشرين طلب غفران "أمير كرارة" من طليقته جليلة "مى عمر" عدم الزواج من عساف "أحمد السقا" إذا كانت ترغب في أن يعم السلم للبلد، حتى لا يراه الناس في حالة ذل بأنه طلق جليلة،ويهدد غفران جليلة بأنها إذا تزوجت عساف ستكون سبب الحرب وأول ناس سيقوم بإيقاعهم في هذه الحرب هم أخوتها، ويخبرها بين الحرب والسلم إلا أنها تؤكد له أنها اختارت الحرب تقريباً.



نسل الاغراب 21

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21

سافر سيف العربى "أحمد عز" من أجل مهمته القادمة، فى حين تم تغيير فى التعليمات بالنسبة لـ دينا "هند صبرى" حيث قابلها الضابط رامى "نور محمود" وأخبرها بأنها لابد أن تحصل على المعلومات من خزينة "نازلى" إنجى المقدم، وظهرت شخصيات جديدة مثل هشام الزناتي مؤسس أكاديمية فنون التغيير، وبمجرد معرفة دينا بوجوده، قالت إنه هو زوج بنت الشيخ يوسف القيادي الشهير بجماعة الإخوان، وظهر هشام على علاقة بـ نازلى "إنجى المقدم".



مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21

فاجئت هنا "منى زكى"، حازم "محمد ممدوح" بإحضار ابنهما ليراه للمرة الأولى، وحضرت أمينة "عائشة بن أحمد"، فى نفس الوقت وظهرت ملامح الغيرة والدهشة على وجه هنا، ثم يدخل مؤنس "محمد فراج" في وقت انفعال حازم على هنا التي تتشاجر معه بحجة أن مشروع المنحل شريكة فيه، وطلب حازم محمد ممدوح من مؤنس محمد فراج تأجيل موعد إنهاء إجراءات الطلاق حتى يستطع "مؤنس" أن يتزوج "هنا بالورق الرسمى وليس شرعا فقط.



مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل النمر الحلقة 21

شهدت الحلقة هروب النمر "محمد إمام" من الشيمى "محمد رياض" وعنتر "بيومى فؤاد" وشمس "نرمين الفقى" والحاوى "أحمد حلاوة"، ويغير مكان الأموال والذهب واجتماعاته مع رجاله، ويدخل النمر الصاغة ويصبح كبيرها بعدما اشترى المحلات التي كان يبحث عنتر عن شرائها وضمها على بعضهم وفتح محل كبير وسط دهشة من تجار الصاغة وخشيتهم من سيطرته على كل شيء، واكتشفت فريدة "ولاء الشريف" وزوجها خالد "مؤمن نور" أن لديها مشكلة تمنعها من الانجاب، فيما تعود ملك "هنا الزاهد" بصحبة والدتها إلى فيلا الشيمى.



مسلسل النمر

مسلسل ضل راجل الحلقة 21

يصل الضابط محمود عبد المغنى إلى مكان اختفاء زينهم مشاوير الذى قتل البودى جارد خميس واتهم فى القضية ياسر جلال، ويأمر بإحضار قوة للقبض عليه، وتعيش أسرة جلال أزمة كبيرة بعد حصول زغلول "مجدى فكرى" على حكم بإخلاء البيت مستغلا غياب جلال وحبسه بالسجن، وتنجح قوات الأمن فى القبض على زينهم مشاوير قاتل البودى جارد، والحكم ببراءة جلال وخروجه من السجن، وفى نفس الوقت يحاول سليم "محمد يسرى" وعمرو "ميدو عادل" ابعاد أي تهمة عنهم بمساعدة والد غادة "هدى الاتربى".



مسلسل ضل راجل

مسلسل موسى الحلقة 21

أخبرت شفيقة "هبة مجدى" شقيقة زوجها شهاب باشا "صبري فواز" بوجود جثة والدتها في الفيلا وأن شهاب قام بتحنيطها والاحتفاظ بها في تابوت زجاجي، لتحضر السلطات إلى الفيلا ونقل الجثة ودفنها وسط انهيار شهاب الذي يرفض فكرة وفاة والدته ويتعامل علي أنها لا تزال علي قيد الحياة، وتزوج موسى "محمد رمضان" من حلاوتهم "سمية الخشاب" وأثناء الفرح يظهر مغاورى أحد المطاريد، الذى اتفقت معه صباح "عبير صبرى" على قتل موسى.



مسلسل موسى

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 21

شهدت الحلقة إنذار عالى بسبب السيجارة التى أشعلها أحد النزلاء فى المستشفى ما أدى لالتفاف المصابين بالفيروس على باب المستشفى ومحاولة دخولهم، ويقرر دكتور سيف "يوسف الشريف " أن ينزل لمكان الكهرباء ليفصل جهاز الإنذار فذهب أحمد صلاح حسنى معه وبعد عدة محاولات فاشلة نجح فى قطع سلك الإنذار، وأثناء تلك الفوضى نجد أحد المحتجزين فى المستشفى والذي كان يبحث عن ابنه كريم، قد رآه خارج باب المستشفى ففتح له ونده عليه فدخل كريم وعند احتضان أبيه له بدأ يضربه ضربا مبرحا حتى لفظ الأب أنفاسه الأخيرة.



كوفيد - 25

مسلسل حرب أهلية الحلقة 21

شهدت الحلقة اقامة حفل خطوبة نور "مايان السيد" على زياد "محمود حجازى" بعد شراء الشبكة، استعداداً للحفل، وقبل حفل الخطوبة نسيت نور شبكتها فى المنزل، لتذهب بصحبة زياد بسرعة إلى المنزل لجلبها والعودة إلى الحفل، ويأتى ذلك فى إطار تخطيط يوسف ونادين لسرقة ورقة إثبات أن "عزيز" زوج "نادين" وطليق "مريم" لا يمكنه الإنجاب، وذلك لتنفيذ خططهم بالسيطرة على الميراث، من خلال تغيير نسب جنين "نادين" من "يوسف" إلى "عزيز".