شكرا لقرائتكم خبر عن هدية العيد.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه " ڤيرساتشي بيبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أغنياته "فيرساتشي"، والتي يصدرها تزامنا مع عيد الفطر المبارك، ونشر صور من كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :" باقي ٩ أيام على أول كليبات الصيف، ڤيرساتشي بيبي هدية العيد لجمهوري الغالي"، والذي ستشاركه فيه الفنانة الهندية أورفاشي راوتيلا.



محمد رمضان

وانتهى محمد رمضان من تصوير مشاهده الأخيرة هو وفريق عمل مسلسله "موسى"، الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة dmc، كانت المشاهد الأخيرة فى منطقة دهشور، ويواصل المخرج محمد سلامة فى مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من المسلسل لتسليمها للجهة المنتجة والقناة تزامناً مع عرضه.



رمضان

ونشر رمضان مقطع فيديو مع فريق عمله وهو يحتفل بآخر يوم في موقع التصوير، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، قائلاً: "النهاردة تم بحمد الله انتهاء تصوير (موسى)، تشرفت بوجودي مع فريق عمل هذه الملحمة الدرامية بقيادة المخرج العبقري محمد سلامة، والمؤلف الكبير ناصر عبدالرحمن".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.