شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنان عماد محرم إلى العناية المركزة وزوجته تكشف آخر تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان عماد محرم لوعكة صحية نقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، وذلك بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم.

وقالت داليا زوجة الفنان عماد محرم، لـ " الخليج 365" إن زوجها تم وضعه منذ 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بسبب ضعف عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين، مضيفه:" أن زوجها أخذ جرعة لقاح كورونا قبل أيام، وأجرى مسحة كورونا الأولى وجاءت سلبية وأجرى المسحة الثانية لكورونا اليوم وننتظر النتيجة مطالبة الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل".



عماد محرم

وقدم الفنان عماد محرم العديد من الأعمال الفنية وخصوصًا أدوار الشر، ومن أشهر أفلامه فيلم العفاريت مع عمرو دياب ومديحة كامل، وتجسيده شخصية المجرم شمندي، الذي تسبب في قتل الكاتعة.

وكان آخر ظهور للفنان عماد محرم، العام الماضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى، تحدث فيها عن سر كشفه للغز فيلم "العفاريت" والاعتراف بهوية الطفلة ابنة مديحة كامل، وقال إن الموضوع بدأ بالتهريج وكنت قاعد مع ابنتى التى سألتنى من كانت ابنة الفنانة مديحة يسرى قولت أنا هحرق الفيلم بقى بعد 30 سنة فقولتلها بلية.

عماد محرم

وأكمل: "أنا ما كنتش هعمل الدور ده فى فيلم العفاريت وعملته لأن أنا حسيت أن الفيلم ده هيسمع وكان وشه حلو عليا وأنا عملت شخصية طيب مرة واحدة وأخدت جائزة وما كنتش عاوز اعمل شخصية الشر في الوقت ده، وعمرو دياب كان في عز نجوميته في الفيلم ده وكنت عارف أن الفيلم هيتشاف، والأطفال كانوا بهجة في هذا الفيلم.



عماد محرم