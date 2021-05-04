شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقه 21.. هل يقتل غفران أحد أخوة جليلة بعد زواجها من عساف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يعرض على قناة ON، طلب غفران "أمير كرارة" من طليقته جليلة "مى عمر" عدم الزواج من عساف "أحمد السقا" إذا كانت ترغب في أن يعم السلم للبلد، رغبة منه فى عدم رؤية الناس له في حالة ذل بعد طلاقها منه .



نسل الاغراب الحلقة 21

ويهدد غفران جليلة بأنها إذا تزوجت عساف ستكون سبب الحرب وأول ناس سيقوم بإيقاعهم في هذه الحرب هم أخوتها، ويخبرها بين الحرب والسلم إلا أنها تؤكد له أنها اختارت الحرب تقريباً، فهل ينتقم غفران ويقتل أحد أخوة جليلة بعد زواجها من عساف في الحلقات المقبلة؟ خاصة أن جليلة وعساف اتفقا على الزواج بعد انتهاء أشهر العدة مباشرة.



نسل الاغراب 21

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



امير كرارة



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 21



مى عمر