نادية مصطفى وهشام حنفي يشاركان فى تشييع جثمان ماهر العطار

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة نادية مصطفى، وهشام حنفى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على المشاركة فى جنازة المطرب الراحل ماهر العطار من مسجد السيدة نفيسة والوقوف بجانب نجل الراحل، وهو المطرب أحمد العطار، حيث تم الانتهاء من صلاة الجنازة والتحرك لدفنه بمقابر الأسرة.

كان الفنان الكبير ماهر العطار تعرض مؤخرا لوعكة صحية شديدة، تم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات، وتم تلقى العلاج اللازم الذى أدى إلى تحسن حالته الصحية، وكشف ابنه المطرب أحمد العطار، لـ"الخليج 365" عن معاناة والده من ضيق فى التنفس بشكل قوى ونقل سريعا بالإسعاف إلى المستشفى.

وتابع أحمد العطار: "كنت خايف جدا على والدى لأن المنظر كان صعب جدا، وقلت خلاص والدى بيروح منى وبينتهى خلاص، بعد تعرضه لضيق تنفس شديد ونقلناه إلى مستشفى تابع لتأمين نقابة المهن الموسيقية، وتم وضعه على جهاز الأكسجين، ولأنه كان يعانى من الأنيميا تم عمل نقل دم له .

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبى ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمرى أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها، كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسى من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".