شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نادية العراقية لغرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية دخول والدتها العناية المركزة، وتدهور حالتها الصحية، وطالبت من الجمهور الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حساب والدتها على فيس بوك: "أنا مى.. ماما فى العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دى أنا كان لازم اكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم إنى لا أسالك رد القضاء و لكني اسألك اللطف فيه".



نادية العراقية

وأصيبت الفنانة نادية العراقية فى شهر أبريل الماضى بفيروس كورونا، وكتبت وقتها "هجمت كورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد مش عرفة ليلى من نهارى بخطرف ومتكسرة زى ميكون عاملة حادثة واتكسرت اللى جتله كورونا يحكيلى عمل إيه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملوا تحاليل دم؟ دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وشاركت الفنانة نادية العراقية فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان من خلال مسلسل "أحسن أب" للفنان على ربيع وتدور أحداثه فى إطار كوميدى خلال 15 حلقة، وعرض فى النصف الأول من شهر رمضان.

ويجسد الفنان على ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور شاب يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة،

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.