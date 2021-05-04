شكرا لقرائتكم خبر عن "زغاريط" ورقص فى كواليس تصوير حفل زفاف "حلاوتهم" على " موسى" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت حلقة حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، في مسلسل موسي، على استحواذ الكثيرين خلال الساعات الماضية، منذ أن شارك رمضان متابعيه وجمهوره بصور من حفل الزفاف ظهر فيها المطرب أحمد سعد الذى كان يجسد شخصية مطرب صعيدي.

وفى مقطع فيديو نشره المخرج محمد سلامة، ظهر فيه كواليس تصوير مشهد تجهيز العروسة المعلمة حلاوتهم "سمية الخشاب"، في منزلها، حيث يتواجد عدد من السيدات لتهنئتها والرقص لها وتجهيزها للحفل، بينما يظهر طاقم التصوير وهم يشاركونهم فرحة المشهد.



حفل زفاف سمية الخشاب



كواليس حفل الزفاف

شهد مسلسل موسى الحلقة 21، اكتشاف شقيقة شهاب باشا - صبري فواز لجثة والدتها التي قام الباشا بتحنيطها والاحتفاظ بها في تابوت زجاجي، حيث اتهمته بالجنون وهددته بإبلاغ الملك بالأمر، فيما أحضرت السلطات إلي القصر، لتحرير جثة والدتها ومعاينتها ودفنها.

كما شهدت الأحداث، انهيار شهاب باشا الذي يرفض فكرة وفاة والدته ويتعامل علي أنها لا تزال علي قيد الحياة، حيث حاولت زوجته شفيقة - هبة مجدي تهدئته وإقناعه برحيل والدته لكنه لا يصدق ويصر علي التعامل وكأنها لا تزال علي قيد الحياة.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر،عبير صبرى وعارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.