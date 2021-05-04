على جهاز التنفس الصناعي.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عماد محرم (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يتواجد الفنان الكبير عماد محرم حاليًا بغرفة الرعاية المركزة بأحد مستشفيات العزل، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا .

وتواصل "الخليج 365"، مع زوجته السيدة "داليا"، للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان، وقالت إنه شعر بعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.

وأكدت زوجة الفنان الكبير أن الأسرة توجهت به لمستشفى العزل ظنًا منهم إنه مصاب بكورونا، وبعد إجراء مسحة pcr جاءت النتيجة سلبية في المرتين: "مستنين المسحة التالتة عشان ننقله من مستشفى العزل لمستشفى عادية".

وأضافت: "هو حاليا بقاله 3 أيام في العناية المركزة، وإن شاء الله حالته تتحسن ويعدي المحنة دي على خير".

عماد محرم بدأت مسيرته الفنية في فترة السبعينيات وشارك في العديد في الأفلام أبرزها: "رحلة لذيذة، العفاريت،الباطنية، أقوى الرجال، على باب الوزير، مين فينا الحرامي".