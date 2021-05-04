كيف علقت أنغام على حصول تركي آل شيخ على وسام "الملك عبدالعزيز"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هنأت الفنانة أنغام، المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بحصوله على وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الثانية.

وغردت "أنغام"، عبر "تويتر" قائلة: "مليون مبروك ياأبو ناصر تستاهل كل الخير وأرفع الأوسمة".

وأعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بوسام "الملك عبدالعزيز"، وكتب عبر "تويتر": "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي وليك العهد، وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي، "إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرا لكم".