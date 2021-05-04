وصول جثمان ماهر العطار مسجد السيدة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير - هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان المطرب ماهر العطار، إلى مسجد السيدة نفيسة استعدادً لصلاة الجنازة عليه، قبل أن يُشيع إلى مثواه الأخير.

واستقبل الجثمان عدد كبير من أقارب الفنان الراحل وعلى رأسهم نجله المطرب أحمد العطار، على أن يُشيع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

ورحل المطرب الكبير ماهر العطار، أمس الإثنين، عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان ماهر العطار قد نقل للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".