عمرو دياب يعلق على حصول تركي آل الشيخ على وسام الملك عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان عمرو دياب، على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بحصوله على وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الثانية.

وغرد "عمرو"، عبر "تويتر" مهنئًا "آل الشيخ" قائلًا: " ألف مبروك هذا التكريم لرجل يستحق".

وأعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بوسام "الملك عبدالعزيز"، وكتب عبر "تويتر": "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، وإلى آخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي، "إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرا لكم".