نجل الفنانة نادية العراقية يطلب الدعاء لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالب "أدهم"، ابن الفنانة نادية العراقية، متابعيه عبر "فيسبوك"، بالدعاء لوالديه مؤكدًا أن حالة والدته تدهورت وانتقلت إلى غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب أدهم عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أسألكم الدعاء لوالدتي ولوالدي بالشفاء العاجل في العشر الآواخر من الشهر الكريم ويارب يكون ليها نصيب من دعائكم.. وتكون في ساعة استجابة، (والدتي في العناية المركزة)".

من ناحية أخرى كان أخر أعمال نادية العراقية مسلسل"أتنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

واشتهرت نادية العراقية بتقديم أدوار ثانوية في العديد من الأعمال، وانتقلت من العراق إلى مصر عام 1977، ثم تزوجت من مصري وأنجبت 3 أبناء هم أدهم، مي ونيللي.



ومن أشهر أعمالها "أبوعلي"، "ريا وسكينة"، "عايز حقي"، وغيرها.