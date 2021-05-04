نقل الفنانة نادية العراقية إلى العناية المركزة في حالة حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تدهورت الحالة الصحية للفنانة فاتن فتحي الشهيرة بـ نادية العراقية ونُقلت إلى غرفة العناية المركزة عقب دخولها المستشفى.

وطلبت ابنتها "مي"، الدعاء له من خلال حساب والدتها على "فيس بوك"، قائلة: "أنا مي ..ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدا من يومين".

وأضافت: "أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

من ناحية أخرى كان أخر أعمال نادية العراقية مسلسل "أتنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

واشتهرت نادية العراقية بتقديم أدوار ثانوية في العديد من الأعمال، وانتقلت إلى مصر عام 1977، ثم تزوجت من مصري وأنجبت 3 أبناء هم أدهم، مي ونيللي.

ومن أشهر أعمالها "أبوعلي"، "ريا وسكينة"، "عايز حقي"، وغيرها.