سمية الخشاب تشعل “تويتر” بعد زواجها من موسى بحضور طليقها أحمد سعد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 34 دقيقة

أثارت صور متداولة من مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمفاجأة أن النجم أحمد سعد الزوج السابق لسمية الخشاب، كان نجم حفل الزفاف وقام بالغناء فيه ولكنه أهدى الفرحة لمحمد رمضان فقط.

ونشر محمد رمضان، الصور الأولى، لحفل الزفاف عبر حسابه بموقع الفيسبوك وعلق عليها قائلا: الليلة فرحة موسى مستني رأيكم في الحلقة ٢١ من ملحمة موسى.

بينما عبرت سمية الخشاب عن فرحتها وكأنه حفل زفافها الحقيقي ونشرت صورة بوجود أحمد سعد وعلقت عليها قائلة: سمعوووني زغروطه لاحلي موسي وحلاوتهم وأحلي ليله عمر.

في هذه الأثناء، قالت سمية الخشاب، في تصريحات مع موقع “اليوم السابع”، “كانت فكرة محمد رمضان نفسه، وعندما اقترح الأمر عليّ رحبت به، من باب أنه رزق لأحمد سعد وأكل عيشه، وأنا لا أقطع أرزاق أحد، أنا لدي من السلام النفسي أن أتعامل بشكل عادي داخل العمل”.

وأضافت: “محمد رمضان فنان محترم وأنا سعيدة بالتعاون معه في المسلسل، ورحبت باقتراحه دون تردد ودون وضع أي حسابات أخرى سوى صالح العمل”.

وأصبح مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة.

ودشن رواد موقع “تويتر”، هاشتاغ جديد حمل عنوان “سمية الخشاب”، تزامنا مع انتشار صور الحفل زفافها من الفنان محمد رمضان. وتفاعل عدد كبير من مغردي “تويتر”، مع الهاشتاغ وحرصوا على التعليق من خلال العديد من “الكوميكس الساخرة”.

وسبق أن تزوج أحمد سعد وسمية الخشاب، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2017، وانفصلا في مارس/ آذار 2019 بعد زواج دام نحو 18 شهرًا، وعقب ذلك تبادلا التصريحات الهجومية.