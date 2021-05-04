حلقة معتصم النهار مع رامز جلال تحقق رقما قياسيا !

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

حققت حلقة معتصم النهار في برنامج المقالب ” رامز عقله طار” الذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة “ام بي سي” مع الفنان رامز جلال رقما قياسيا في عدد المشاهدات خلال أسبوع فقط !

وتخطت نسبة مشاهدة الحلقة، التي عرضت منذ أسبوع عبر قناة رامز جلال على موقع اليوتيوب، المليون ونصف المليون مشاهد.

كما أن الحلقة ما زالت تحصد مشاهدات كبيرة ويتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

ويعتبر معتصم من ألمع النجوم الشباب، الذين يحققون نجاحات مبهرة، لا سيما ثنائيته مع نادين نجيم في مسلسل “خمسة ونص”.