راتب مصفف شعر بريجيت ماكرون يثير جدلاً في فرنسا!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

كم يكلف أسلوب حياة السيدة الأولى؟ سؤال يطرحه بعض الفرنسيين، يجيب عليه التقرير السنوي لديوان المحاسبة. الذي يشير إلى أنه في 29 تموز 2020، بلغت التكاليف المتعلقة برواتب طاقم موظفي بريجيت، 282476 يورو شهريا، وهذا مبلغ يساوي تقريبا ما كان عليه في 2017 و2018 (278750 يورو).

الحديث عن انفاق مبلغ 5200 يورو شهريا لمصفف شعر الزوجين ماكرون، أو 62400 يورو سنويا، يثير جدلا في فرنسا رغم أنه أقل بمقدار النصف من الراتب الذي كان يتقاضاه مصفف شعر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وهو 10 آلاف يورو شهريا، وفقا لما تم الكشف عنه في عام 2016.

وتشتهر السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت، إلى جانب أناقتها في الملابس، بقصة شعرها. وقد أكد مدير مكتبها، بيير أوليفييه كوستا، لصحيفة “لوفيغارو” أنه ليس لديها مصمم أزياء محدد، موضحا في الوقت نفسه أنها تستفيد من مصفف الشعر “فقط خلال الطلعات الرسمية”.

وأضاف أن الاستعانة بالخدمات الخارجية قللت الميزانية المخصصة لتصفيف الشعر والمكياج بنسبة 70%، خاصة أن بريجيت ماكرون هي من تعتني بمكياجها بنفسها، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.