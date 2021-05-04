معالي المستشار تركي آل الشيخ يحصل على وسام جلالة الملك عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: احتفى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بحصوله على وسام “الملك عبد العزيز”.

وعبر معالي المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته بتكريم جلالة الملك سلمان وكتب عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد”.

وأضاف: “وإلى أخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم”.

واختتم رئيس هيئة الترفيه السعودية في تغريدة أرفقها بصورة له مع ولي العهد السعودي: “الوسام غالي مافيه شك.. لكن الأغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك.. الأغلى منه وجودك في حياتنا سيدي .. أنت من صنعت تركي وغير تركي كثير… أنت الأمل أنت الفخر أنت القائد الملهم.. تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا.. روحي ومالي وأولادي فداك وفداء لبلدي سيدي”.

من أسرة موقع “بتجرد” نتقدّم من المستشار تركي آل الشيخ بأحرّ التهاني، متمنين لمعاليه مزيدًا من النجاح والتألق.